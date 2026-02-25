金は現物資産として保有しやすい資産とされます。情勢の影響は多少あるものの、貨幣と異なり、歴史的に価値保存資産とされてきました。その証拠に、掲題のとおり近年の金価格は大きく上昇しています。 ただし、上昇傾向が強いとはいえ、一括投資をすると資産にリスクを及ぼす可能性があります。本記事では、金の購入と退職金の運用方法を解説します。 退職金でインフレに強い「金」を買うのはあり？ 田中貴金属工業