一人暮らしで猫を飼う「猫ラブ男子」が一部の女子に人気というウワサ。女性は彼らにどんなイメージを抱いているのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「猫を飼う『猫ラブ男子』に女子が抱く勝手な期待」をご紹介します。【１】癒し系ののんびりした性格であってほしい「本人も猫みたいな癒し系なんじゃないかと思う」（２０代女性）など、猫ラブ男子自体が猫っぽい気質なのではないかと考