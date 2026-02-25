ロボットや乗り物を自作するエンジニア兼YouTuberのジェームズ・ブルトン氏が、1個のボールを動かして360度自由自在に走ることができるバイクを開発するムービーを公開しています。I built an Omni-Directional ONE-BALL Bike - YouTubeブルトン氏は球状のタイヤを使ったバイクを以前にも開発したことがあります。これは横方向のバランスをセグウェイのように取りつつ、全方向に移動できる乗り物でした。1ボール化で特に難しくなる