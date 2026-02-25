５人組バンドのＮＩＧＨＴＭＡＲＥ（ナイトメア）が、３３枚目のシングル「Ｒｅａｃｈｆｏｒ」（３月２５日発売）のＹｏｕＴｕｂｅショート動画を公開した。新しいアーティスト写真は、写真家の宮脇進氏が撮影。黒い衣装が映えるクールなビジュアルとなっている。限定盤ＣＤは同曲と「［Ｎ］」を収録。「Ｒｅａｃｈｆｏｒ」のミュージックビデオ（ＭＶ）とメイキング映像を収録したＭ―ＣＡＲＤが封入される。通常盤には