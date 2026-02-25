ミラノ・コルテイナ五輪で金メダルを獲得したフィギュアスケートペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が２５日、都内の日本記者クラブで会見を行った。木原が帰国準備の際も泣きそうになったことを明かした。五輪ではショートプログラムでリフトにミスがあり５位となった。一晩中泣き続ける木原を年下の三浦が慰め、励ましフリーで世界歴代最高得点を出しての大逆転金メダルにつなげた。木原は三浦の気遣いに感謝し「普