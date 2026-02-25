リンクをコピーする

◇プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦那須川天心―ファン・フランシスコ・エストラーダ▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦坪井智也―ペドロ・ゲバラ▽フライ級（５０・８キロ以下）１０回戦高見亨介―アンヘル・アヤラ（４月１１日、両国国技館）前ＷＢＡ世界ライトフライ級チャンピオン・高見亨介（２３）＝帝拳＝が２５日、都内で会見し、元ＩＢＦ世界フラ