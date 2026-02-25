とっとり・おかやま新橋館 来館者500万人達成 岡山県と鳥取県が共同で運営するアンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」の来場者が500万人を達成しました。2026年3月4日、お笑いコンビ「見取り図」ら両県出身の芸人たちが記念イベントに出演し、両県の魅力をPRします。 「とっとり・おかやま新橋館」は2014年9月28日に開設され、2026年2月13日に延べ来館者数が500万人に達しました。 イベントでは、見取り図やハロ&