【YZR-8000H/Γ/R “マイザー・イータ/ガンマ タイプR”】 5月27日ごろ 再販予定 価格：7,590円 ハセガワは、プラモデル「YZR-8000H/Γ/R “マイザー・イータ/ガンマ タイプR”」を5月27日ごろに再販する。価格は7,590円。 本製品は、メカデザインを担当したカトキハジメ氏の手によるスタイリッシュなバーチャロイドの魅力を精密にキット化した