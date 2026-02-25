Ｊ１町田は２５日、東京・町田市内で次戦の千葉戦（２７日・Ｇスタ）へ向けた調整を非公開で行った。前節の東京Ｖ戦では試合終盤まで２―０でリードするも、後半４４分に１点返され、同アディショナルタイム（ＡＴ）５分には同点弾を献上。最終的にはＰＫ戦で敗れた。黒田剛監督は「ああいう２―０のゲームは２―０で最後まで勝ちきらないといけない。今、きちんと教訓として受け止めて改善していかないといけない」と改めて強調