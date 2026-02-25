ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルに輝いた「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が２５日、東京・千代田区の日本記者クラブで行われた記者会見に出席した。前日の帰国時会見で今したいことを問われた木原は「なかなか自由に時間を使えていなかったので、僕自身はキャンピングカーでアメリカを横断したい」と明かし、他のメダリストたちからも驚きの声が上がっていた。