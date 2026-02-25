神戸西バイパス 下村高架橋付近の工事状況。2024年6月撮影。 神戸西バイパス（第二神明北線）とは 神戸西バイパスの路線図。 国道2号「神戸西バイパス（第二神明道路北線）」は、兵庫県神戸市の「垂水JCT・IC」から明石市の「石ヶ谷JCT」を結ぶ、延長12.5kmの道路だ。自動車専用部と一般部が並行する構造で計画されている。自動車専用部は4車線の設計速度80kmで、阪神高速道路と接続する有料道路。一般部は2車線で最高速度は5