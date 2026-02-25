ローソンは28日、イベント会場近隣の店舗駐車場を試合や催し物がある時に限って、有料かつ予約制で貸し出しする実証実験を28日から始めると発表した。ローソンによると、店舗付帯のコインパーキングを除き、本部としてイベント会場近隣の店舗駐車場を有料・予約制で貸し出しするのは、大手コンビニエンスストアでは今回が初めてとなる。イベント会場付近の駐車場不足やコンビニの長時間駐車の解消を目指す。【写真多数】きのうか