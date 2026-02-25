◇NBA・Gリーグブルズ112ー104ハード（2026年2月24日）NBAブルズの下部組織ウィンディシティ・ブルズの河村勇輝（24）が24日（日本時間25日）にウィスコンシン・ハード戦で先発出場。前半から躍動して、26得点10アシスト7リバウンドで2戦連続のダブルダブルを達成した。この活躍をチーム公式SNSなどで称賛された。この日もスタメンに名を連ねた河村。前半から13得点6リバウンド4アシストと躍動した。後半に入っても勢い