東京都北区の小学校で、太平洋戦争中に防空壕（ごう）だったとみられる遺構が見つかった。「戦争の記憶をとどめる貴重な遺跡」として、学校は平和の大切さを学ぶ教育への活用を始めたが、保存や整備には課題も残る。（石井恭平）校内日誌に記録北区西ヶ原の区立滝野川小学校で昨年２月、正門脇にある老朽化した倉庫を解体していたところ、縦横約２・５メートルの穴が見つかった。穴の入り口は赤レンガで囲われ、内部はレンガで