政治活動用ポスターにスプレーを吹きかけたとして、警察は2月24日、徳島市の会社員の男を器物損壊の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、徳島市中徳島町の男・40歳です。警察によりますと容疑者の男は、2025年5月、徳島市蔵本町2丁目に貼られた、公明党の1枚97円相当の顔写真ポスターに赤色スプレーを吹きかけた、器物損壊の疑いが持たれています。警察の調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認