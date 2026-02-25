吉本新喜劇の間寛平GM（76）による定例会見が25日、大阪市内で行われ、西川きよし（79）がサプライズ出演した。これまで「新喜劇の顔」としてPR役を務めた長男・西川忠志（57）が急きょ寛平GMに電話をかけて親子共演が実現した。「新喜劇の会見で西川親子が並ぶのは初めてです」と忠志。きよしは横山やすしさんと漫才コンビを組む前は、新喜劇の座員だった。「63年前は僕が通行人Aで出てました。Bは坂田利夫で、Cがレツゴーじゅん