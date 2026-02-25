ハーマンインターナショナルは、JBLブランド80周年記念モデル『JBL L100 Classic 80』を限定生産で発売することを発表した。 【画像あり】特別な仕上げに記念プレートが付いた本体商品外観 本製品は『L100 Classic Mk2』をベースに、フロントバッフルを含む全6面にオーク・リアルウッドを採用した特別仕様のデザインとなり、JBLチーフ・システムエンジニア Chris Hagen の署名と限定