＜コグニザントクラシック事前情報◇25日◇PGAナショナル リゾート チャンピオンC（フロリダ州）◇7223ヤード・パー71＞米国男子ツアーは西海岸から東海岸に移り、フロリダ4連戦が今週からスタートする。現地時間26日（木）から行われる「コグニザントクラシック」の予選ラウンド組み合わせが発表された。〈連続写真〉“超”フックグリップで飛ばす！金谷拓実の1Wスイング米ツアー2年目の金谷拓実はマティアス・シュミッド（ド