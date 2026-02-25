キム・ハヌル（韓国）が自身のインスタグラムを更新。ついこの前まではオーストラリアで夏の海を満喫していたが、今回は一転してゲレンデでスキーを楽しむ動画を投稿した。【動画】カメラワークも巧みなキム・ハヌルのスキー動画「スキーシーンももう終わり」と記した投稿。ハヌルは大きなリュックを背負ってスキー場へと向かった。今回は友人3人で出かけたようだ。そして颯爽とゲレンデを滑り降りていく2本の動画を公開。その安定