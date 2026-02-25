7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が27日発売のファッション雑誌『CLASSY.』（光文社）4月号＜増刊 Special Edition＞の表紙に登場。『道枝駿佑とSPORTY&CLASSY.』をテーマに、春のスポーティMIXコーデを披露した。【写真】爽やか…イエローのシャツ姿の道枝駿佑ベーシックなトラッドコーデをベースに、旬のスポーツテイストをMIXさせた“SPORTY&CLASSY.”なスタイルを、道枝駿佑さんが再現。抜群のスタイルを活か