【公式リポーターまつかよが見たＭリーガー】２月９日第１試合でトップを取ったのは仲林圭選手。試合後のインタビューでは、２着だった?魔王?佐々木寿人選手が追いかけてくる展開についてうかがいました。「ヒヤヒヤしたのでは？」という質問にうなずいていた仲林選手。続けて「寿人さん、足速そうですしね」「よく追っかけてきますよね」なんて笑っていました。確かに速そうに見えたので私も「スピード乗ったらすごそうですよね」