【岡田紗佳のもう一度見たい麻雀Ｍリーグ】２月１９日第２試合 東４局０本場＝滝沢和典（格）、永井孝典（風）、堀慎吾（サ）、園田賢（ド）ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツの岡田紗佳です。１７日の試合で、滝沢選手は今シーズン２度目の４連勝を達成しました。５連勝に挑んだこの試合はオーラスで放銃し４着となってしまいましたが、今季の滝沢選手の変化を象徴するような場面がありました。東４局、親の園田選手がダブ東を