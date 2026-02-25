欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）は２４日、各地で決勝トーナメント進出をかけたプレーオフ第２戦が行われ、ボデグリムト（ノルウェー）が大番狂わせを起こした。アウェーで前回準優勝のインテル（イタリア）に２―１で勝利し、２戦合計５―２とし、初出場で１６強入りを果たした。第１戦に３―１で勝利した力は本物だった。イタリアメディア「ガゼッタ・デロ・スポルト」によると、ノルウェーサッカー協会のリサ・クラベネス