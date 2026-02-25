【モデルプレス＝2026/02/25】フリーアナウンサーの森香澄とお笑いコンビのフットボールアワーが2月25日、都内で開催された「SUUMO 住みたい街ランキング 2026 首都圏版」発表会に出席。引っ越しの思い出や住みたい場所について語った。【写真】「住みたい街ランキング2026」1位は？◆森香澄、好きな街明かす「住みたい街ランキング 2026」1位は9年連続で横浜（JR京浜東北線）。2位は大宮（JR京浜東北線）、3位は吉祥寺（JR中央線