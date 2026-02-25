コミックス累計200万部を突破した大ヒット作『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』（通称：きみ愛）が、2026年7月よりテレビ朝日系列・BS朝日にてテレビアニメ化されることが決定した。あわせて、メインキャストとして石川由依、斉藤壮馬の出演が発表され、メインビジュアル【溺愛の予感篇】およびティザーPVも解禁された。【動画】契約結婚からはじまるハートフル “むずキュン”ラブコメディ