日本レコード協会は、国内レコード市場規模をより包括的に把握することを目的として、新たに「音楽ソフト・音楽配信売上推計」を公表予定。既存の「生産実績」と「音楽配信売上実績」は、日本レコード協会会員社による報告実績の合算値だが、新たな「音楽ソフト・音楽配信売上推計」ではこれに加え、会員社の市場占有率をもとに算出した非会員社分(推計値)を含めており、国内レコード市場全体の指標になる