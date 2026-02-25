2月20〜22日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、スペシャルドラマ、連続ドラマ、Netflix映画、そして劇場公開作と続いた『教場』シリーズ最新作『教場 Requiem』が、初週金土日動員43万人、興収6億1100万円を記録し、初登場1位を飾った。2月23日までのオープニング4日間では、動員58万7000人、興収8億2300万円となっている。【写真で見る】2月20〜22日の全国映画動員ランキングを一気見！2位は、公開3週目とな