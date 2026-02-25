見上愛と上坂樹里がダブルヒロイン務める2026年前期放送の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）より、新たに13名の追加キャストが発表された。【写真】仲間由紀恵ら13名！『風、薫る』追加キャストをイッキ見本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い