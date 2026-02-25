ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が２５日、東京・千代田区内の日本記者クラブで会見。今後の目標や連覇が懸かる来月の世界選手権（プラハ）について、木原は「正直、五輪が終わってから自分たちで考える時間があまりなくて。たくさん取材していただいたり、移動だったりで、振り返ることができていない。ゆっくり落ち着いてから、次の目標や