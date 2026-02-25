ミラノ・コルテイナ五輪で金メダルを獲得したフィギュアスケートペアの輝いた三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が２５日、都内の日本記者クラブで会見を行った。今大会で最も注目を集めたペアだが、カナダを拠点としていることもあり、日本での関心度はあまり伝わっていなかったという。ミラノから帰国前に国内はフィーバーが起きていることは伝え聞いていたが、到着した成田空港に約４００人が詰めかけて実感。木原は「浦島