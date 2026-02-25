２５日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１９９．５４ポイント（０．７５％）高の２６７８９．８６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８１．１２ポイント（０．９０％）高の９０８８．９８ポイントと反発した。売買代金は１２２２億７３５０万香港ドルにやや縮小している（２４日前場は１３８６億７９２０万香港ドル）。投資家心理がやや上向く流れ。人工知