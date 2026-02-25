ミラノ・コルティナオリンピック™のフィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した三浦璃来（24、木下グループ）と木原龍一（33、木下グループ）が25日、日本記者クラブで会見を行った。【画像】ミラノ・コルティナ五輪日本選手団が入場今大会は過去最多24個のメダルを獲得三浦は「本当にたくさんの方々に支えられて、私達は結果を残すことができたんだなっていうふうに思いました」と感謝を述べると木原は「たくさんの