女優の黒柳徹子（92）が、25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。映画「男はつらいよ」シリーズの寅さん役で人気があった渥美清さん（享年68）との思い出を語った。同番組には、お笑いコンビ「アルコ&ピース」の平子祐希と酒井健太がゲスト出演した。お笑いを目指したきっかけについて、平子は両親が好きだったという「寅さん」に影響を受けたことを告白。人の感情を揺さぶる芝居に、当時小学生な