立憲民主党秋田県連の前代表で、衆院選秋田２区に新党「中道改革連合」から立候補し、落選した前衆院議員の緑川貴士氏は２３日、公明党出身者を優遇した比例代表の名簿について、「惜敗した立民の候補者が上がれず、バランスが取れない状況で残念だ」と不満を漏らした。秋田市で同日開かれた衆院選後初の立民県連の常任幹事会に出席した後、報道陣の取材に答えた。常任幹事会では、中道改革が１区の新人候補を含む２人を擁立