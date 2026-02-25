東京エネシスは３日続落。同社は１６日取引終了後、株式売り出しを発表しており、きょうから売出価格決定期間に入っている。このため、神経質な値動きとなっている。筆頭株主である東京電力ホールディングスが２６９万５７００株を売り出す。上限４０万４３００株のオーバーアロットメントによる売り出しも予定している。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出