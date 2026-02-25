住友金属鉱山が５連騰。株価は１２日につけた１万１０２０円の上場来高値を約２週間ぶりに更新した。米連邦最高裁が２０日、米政権の相互関税などに対して違憲判決を下すなど、米関税政策が混乱するなか安全資産としての金価格が上昇している。また、足もとでは銅価格も堅調な値動きとなっている。特に、米国とイランの両政府は２６日に核問題を巡る協議を予定している。トランプ米大統領は、核協議も踏まえイラン攻撃の是非を判