ＹＥＤＩＧＩＴＡＬが３日ぶりに反発している。この日、企業内のデータ活用を促進するデータエンジンサービス 「ＣＯＲＥＶＩＯＧＲＩＤ（コレヴィオグリッド）」のサービス提供を開始したと発表しており、好材料視されている。 「ＣＯＲＥＶＩＯＧＲＩＤ」は、同社が２５年１２月に発表した企業活動の変革を支援する新ブランド「ＣＯＲＥＶＩＯ」の第１弾ソリューション。企業内に分