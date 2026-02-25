この投稿をInstagramで見る ハリセンボン 近藤春菜(@harisenbon_haruna)がシェアした投稿お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（43）が25日までに、自身のInstagramを更新。誕生日を迎えたことを報告した。近藤は「2026年2月23日、おかげさまで43歳になりました！ありがとうございます！！」と書き出し、「無事にこうして、43歳を迎え、大好きなお仕事をできていること、幸せです」とつづり、豪華な装飾の中