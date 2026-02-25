映像嵐株式会社は2月25日（水）、Viltrox（ビルトロックス）のLマウント用交換レンズ「Viltrox AF 16mm F1.8 L」を発売した。希望小売価格は12万円。 Viltrox社が2025年9月にLマウントアライアンスに加わって以降、同社Lマウント用交換レンズとして投入する第1弾モデル。大口径かつ超広角のAF単焦点レンズで、諸収差の抑制により風景や建築、星景をはじめとした静止画撮影に向くほか、静粛で高速なAFの搭載で動画撮影にも活用