Snow Manのラウールが、ファッションブランド「Saul Nash（サウル ナッシュ）」の公式Instagramに登場。2026年春夏ミラノ メンズコレクションでランウェイモデルを務めた際のルックが公開された。 【画像＆動画】ラウール「Saul Nash」ランウェイ＆舞台裏ショット ■ランウェイモデル・ラウールの圧巻ルック 投稿では「The Spring Summer 2026 Crinkle Gilet now dropped on saulnash.com」と紹介。同ブラン