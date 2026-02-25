25日14時現在の日経平均株価は前日比1454.39円（2.54％）高の5万8775.48円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は998、値下がりは537、変わらずは57と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を465.28円押し上げている。次いで東エレク が192.53円、ファストリ が116.32円、ファナック が44.79円、コナミＧ が32.42円と続く。 マイナス寄与度は