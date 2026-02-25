卓球の「シンガポールスマッシュ2026」は25日、女子ダブルスの準々決勝が行われ、張本美和（木下グループ）／早田ひな（日本生命）ペアはライ／ロイ・ミンイン組（シンガポール）と対戦。ゲームカウント3ー0で勝利して準決勝進出を決めた。 ■WTTシリーズでは初のペア結成 WTTシリーズでは初のペア結成となった張本美と早田の“みわひな”ペア。初戦となった2回戦でアドリアー