カブスのピート・クロウ＝アームストロング外野手が23日（日本時間24日）、米シカゴの地域情報誌『シカゴ・マガジン』のインタビューに登場。チームへの愛着やファンに対する思いを明かした。「PCA」の愛称で知られる23歳は「人生は野球だけじゃないが、今の俺にはこれが全て」と熱く語り、ワールドシリーズ制覇へ意気込みを見せている。 ■「たまに嫌な奴に見えるかも……」 『シカゴ・マ