20日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、3月7日（土）、8日（日）におおきにアリーナ舞洲で行われる第16節東レアローズ静岡戦を、「BLUEダービー」として開催することをクラブ公式サイトで発表した。 この試合では、両チームのオフィシャルマスコットキャラクター「アロッチ」と「パピネス」が観客のお出迎えや場内外のイベントに登場するほか、こ