M-1グランプリ2025王者のお笑いコンビ「たくろう」が24日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜夜11・20）に出演。赤木裕（34）が意外な過去を相方・きむらバンド（36）に暴露された。同番組に初登場。きむらは「なんと赤木君は千鳥さんの大ファンで」と紹介。「大学時代、滋賀県出身にもかかわらず岡山弁をしゃべっていたということでね」と、赤木が同番組MC・千鳥2人の方言をまねていたことを明かした。「〜じゃ、ってね。大