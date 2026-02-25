女子フィギュアスケート・島田麻央（１７）＝木下グループ＝が京都府宇治市で練習を公開した。トリプルアクセルや４回転トーループを果敢に飛び、世界ジュニアに向けて調整。「ジュニアはラストと考えてしまう。出ることができたうれしさ、楽しさを表現できるように」と笑顔で滑りきることを目標に掲げた。ミラノ・コルティナ五輪では同学年の中井亜美が銅メダルを獲得。７月１日の時点で１７歳であることが出場規定であるた