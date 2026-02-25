福岡の定番麺業態を展開する昭和食品工業が、フランチャイズショーに初出展します。会場は東京ビッグサイトで、会期は2026年3月4日から6日までの3日間です。同日から加盟店募集も始まり、流行頼みではない運営設計を現場目線で確認できる機会になります。 昭和食品工業「はかたや・小麦冶 フランチャイズモデル」 展示会名：フランチャイズショー2026／東京会期：2026年3月4日（水）〜3月6日（金）会