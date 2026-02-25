岡山市役所 岡山市が2026年3月16日と17日、職場見学イベント「市役所Walk」を開催します。 市役所で働くことに興味がある人を対象に、雰囲気を感じてもらおうと企画しました。本庁舎や福祉会館など複数の職場を職員と一緒に見学できます。 2日間とも4回ずつ開催予定で、各回の定員は先着10人です。2月25日から3月9日まで、岡山市のホームページで申し込みを受け付けます。