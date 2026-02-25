T.N.T 手越祐也(Vo.)、Furutatsu(Ba.)、kyohey(Dr.)、Ryu.(Gt.)の４人からなるロックバンドT.N.Tが25日、新曲「Ro”kyun”roll」(ロッキュンロール)が各種配信サービスで解禁した。併せてミュージックビデオも公開された。【動画】T.N.T - Ro"kyun"rollミュージックビデオ手越祐也(Vo.)、Furutatsu(Ba.)、kyohey(Dr.)、Ryu.(Gt.)の４人からなるロックバンドT.N.T が、結成わずか１年という驚異的なスピードで、初の