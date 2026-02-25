淡路島の海と春野菜を主役にした「3月春の彩り会席」が、2026年3月1日から兵庫県淡路市のOh-SOBARに登場します。桜鯛やサクラマス、玉ねぎ蕎麦までそろう構成で、昼も夜も春のごちそう時間を楽しめます。全席オーシャンビューの空間で味わう、季節限定の会席体験です☆ Oh-SOBAR「3月春の彩り会席」 提供期間：2026年3月1日（日）〜3月31日（火）提供時間：ランチ 11:00〜15:00／ディナー 17:00〜21:00（ラストオーダー